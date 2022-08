Fiskeriformand: - Det her vil ødelægge det kystnære fiskeri og skal stoppes nu

HIRTSHALS:Der er store planer om at placere havvindmøller ud for Hirtshals Havn. Det private vindmøllefirma European Energy A/S har søgt om at lave forundersøgelser for to projekter, hvor der placeres op mod 49 havvindmøller i en afstand på tre til ni kilometer ud for havnen og kysten.

Hjørring Byråd har netop behandlet et høringssvar til planerne, hvor man beder projektmagerne om at tage hensyn til skibstrafikken, udviklingsplaner på havnen og erhvervsfiskeriet.

Men formand for Hirtshals Fiskeriforening, Niels Kristian Nielsen vil have stoppet planerne lige nu.

- Det her er helt uacceptabelt for erhvervsfiskeriet på Hirtshals Havn. Det første projekt vil medføre store gener i forhold til indsejlingen til havnen og det andet projekt vil ødelægge det 200 år gamle erhvervsfiskeri, der stadig foregår med mindre fartøjer ned mod Lønstrup, siger Niels Kristian Nielsen.

havvindmøllepark ved Hirtshals Havn. Grafik: Jette Klokkerholm

Der er nemlig stengrund i et stort område syd for Hirtshals Havn . Stengrund er vigtige yngleområder, og der fiskes efter mange fiskearter i området, bl.a. torsk, rødspætte og hummer.

Selskabet bag mølleprojekterne hævder ellers i ansøgningen til Energistyrelsen, at der ikke er så meget fiskeri i området, men det har en årsag.

- Selskabet har tjekket registreringer af positioner (AIS) og logbogsregistreringer af fiskefartøjer, men det er der ikke krav om for de mindre fartøjer under 12 meter. Så de små fartøjers fiskeri bliver ikke registreret. Men der bliver altså fisket rigtig meget i det område, siger Niels Kristian Nielsen.

Han mener, at selv en forundersøgelse af havbunden kan have ødelæggende effekt på stengrundene og dermed fiskeriet. Hvis havmøllerne bliver rejst, risikerer man, at der bliver en sikkerhedszone omkring møllerne, hvor der ikke må fiskes.

- Meget tyder også på, at de store strømførende kabler mellem møllerne og ind til land har en negativ indvirkning på fiskebestanden, siger Niels Kristian Nielsen.

Hjørring Byråd er kun høringspart i sagen. Nye regler betyder dog, at kommunen kan nedlægge veto mod projekt "syd", som altså kan komme til at strække sig helt ned til Lønstrup.

arkivfoto

Et stort dilemma

Hjørring Kommune har i et høringssvar påpeget vigtigheden af, at mølleprojekterne ikke må have negativ indvirkning på skibstrafikken, fiskeriet og udviklingen på Hirtshals Havn.

Byrådsmedlem Michael Engbjerg (V) kunne dog ikke tilslutte sig høringssvaret og mener at projekterne skal stoppes nu.

- Jeg er helt med på, at Hirtshals Havn får brug for masser af grøn strøm fra havvindmøller til produktion af grøn brændstof til skibstrafikken, så den her sag er et kæmpe dilemma. Men det går ikke med de her placeringer, som vil ødelægge fiskeriet for de mindre fartøjer og forstyrre indsejlingen til havnen, siger Michael Engbjerg, der også er fortørnet over, at Danmarks Fiskeriforening ikke officielt er blevet hørt i sagen.

Borgmester Søren Smalbro (V), der også er kritisk overfor, at møllerne placeres så tæt som tre kilometer fra kysten, tror dog på, at der med dialog kan findes en løsning.

- Det er min fornemmelse, at European Energy er meget lyttende overfor vores argumenter, siger Søren Smalbro.

European Energy søger også om havmølleprojekter på østkysten mellem Skagen og Frederikshavn.