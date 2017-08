Fjord Line bygger nyt skib

HIRTSHALS: Efter tre år med solid vækst på ruten mellem Kristiansand og Hirtshals investerer det norskejede rederi nu i en ny katamaran, som giver højere kapacitet, flere afgange og længere sæson, skriver Fjord Line i en pressemeddelelse.

Det nye skib får plads til 1200 passagerer og over 400 biler. Det er næsten en fordobling i forhold til den nyværende kapacitet.

- Det er en ny milepæl i Fjord Lines udvikling. Vi er lykkedes meget godt med ruten de seneste år, og er meget tilfredse med at have bestilt et nyt skib, siger koncernchef i Fjord Line A/S, Rickard Ternblom.

Det er det australske skibsværft Austal Ships Pty Ltd, som har fået opgaven med at bygge skibet. Det kommer til at repræsentere en ny teknologisk standard og give miljømæssige gevinster på ruten.

Skibet forventes at stå færdigt til sommersæsonen 2020.

- Katamaranen skal være den hurtigste rejsevej mellem Norge og Danmark. Med en topfart på 40 knob vil rejsetiden fortsat være to timer og 15 minutter, fortæller Rickard Ternblom.

Han understreger, at investeringen vil gøre Fjord Line til en aktør på fragtmarkedet på strækningen.