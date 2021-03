Fjord Line-færge sidder fast før Suez-kanalen

HIRTSHALS:Først var det pirater i Adenbugten ved Afrikas Horn, der kunne komme i vejen for rederiet Fjord Lines nye superkatamaran Fjord FSTRs planmæssige ankomst til Hirtshals.

Nu er det det gigantiske containerskib "MV Ever Given", der sejler under Panamaflag, som ser ud til at forsinke Fjord Line-færgen.

Det mere end 400 meter lange og 55 meter brede containerskib ligger grundstødt på tværs midtvejs gennem Suez-kanalen og spærrer for hundredevis af andres skibe videre færd.

Deriblandt Fjord FSTR, som liger nu ligger stiller umiddelbart før indgangen til Suez-kanalen ved Port Taofik i toppen af Det Røde Hav.

På Fjord Lines Facebookside oplyser rederiet, at grundstødningen skete lige før, Fjord FSTR skulle til at påbegynde turen gennem kanalen op mod Middelhavet.

I første omgang forventer Fjord Line, at den nye kataman, der var ventet til Hirtshals 1. april, må ligge i kø til passage i et par dage, før sejladsen kan fortsætte.

Grundstødningen skete onsdag morgen og skaber bekymring i Danske Rederier, som er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, for det kan blive en kostbar omgang.

Det 200.000 ton tunge container skib skal derfor trækkes fri hurtigt, mener Jacob Clasen, vicedirektør i Danske Rederier.

Hvis det ikke lykkes hurtigt, kan konsekvensen for andre skibe, der normalt ville have sejlet gennem Suez-kanalen, at de skal sejle syd om Afrika i stedet for at tage turen gennem kanalen og Middelhavet.

- Det betyder selvfølgelig forsinkelse af varerne. Det betyder, at der skal bruges langt mere brændstof. Så det er selvfølgelig meget dyrere, siger han til Ritzau.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters bliver cirka 12 procent af verdens gods fragtet gennem kanalen. I 2020 svarede det ifølge det statsejede Suez Canal Authority (SCA) til 1,17 milliarder ton gods.