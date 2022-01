Flemming får comeback på legendarisk diskotek: - Gæsterne var klar allerede klokken 19

HJØRRING:Flemming Hammer Mortensen fra Hjørring har sin egen virksomhed - Hammers Boligservice, hvor han blandt andet tilbyder assistance til folks private boliger.

Han er uddannet elektriker, anlægsgartner og greenkeeper, men Flemming Hammer Mortensen har mildt sagt også en stærk passion for musik.

Han er kendt af mange som en særdeles vigtig brik på de to legendariske diskoteker i Hjørring, Messing Jens og Cicero, hvor han arbejdede som discjockey.

Stadig professionel

Han er stadig professionel dj, og torsdag 6. januar vil Flemming Hammer Mortensen få comeback som disjockey på Messing Jens, når han vil spille et par numre i forbindelse med et event arrangeret af Det Nordjyske Mediehus.

Han er stadig professionel dj, og torsdag 6. januar vil Flemming Hammer Mortensen få comeback som disjockey på Messing Jens, når han vil spille et par numre i forbindelse med et event arrangeret af Det Nordjyske Mediehus.

Allerede som 16-årig blev han ansat på Messing Jens, som var ”et fantastisk sted at være”. Og hvor der virkelig var investeret i de gode oplevelser med fed lyd, lækker indretning og nyt køkken.

Klokken et om natten

Da han begyndte at arbejde på Messing Jens, var der kun bevilling til klokken et om natten.

Til gengæld havde diskoteket - udover fredag og lørdag - også åbent tirsdag, onsdag og torsdag.

Filosofien var, at folk sagtens kunne gå i byen på en hverdag og stadig passe job eller skole.

Udover at Flemming Hammer Mortensen siger endegyldigt farvel til Messing Jens 6. januar, har han også skrevet en nekrolog over en af Hjørrings legendariske bygninger. Læs nekrologen her:

Pakket hver aften

- Og der var pakket næsten hver eneste aften. Gæsterne var allerede klar klokken 19, når jeg mødte ind. De stod og klappede, når jeg gik op til ”pulten”, og stemningen var god, selv om det var tidligt på aftenen, fortæller Flemming Hammer Mortensen.

- Messing Jens var et fantastisk sted at arbejde, siger Flemming Hammer Mortensen. Foto: Bente Poder

De mange åbningsdage bevirkede også, at der hurtigt blev tale om en fast klike på 300-400 gæster på en almindelig hverdag - og det gav en god stemning og et godt sammenhold.

I weekenden var der endnu flere, og på en 1. juledag var der totalt proppet med 1100 betalende gæster, husker Flemming Hammer Mortensen.

Gæsterne indrettede sig ganske enkelt efter åbnings- og lukketid, for da diskotekerne begyndte at få lov til at have åbent til klokken 5 om morgenen, ankom folk til Messing Jens omkring midnat.