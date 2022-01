Flere bejlere til is-dronningen i Tversted: Det skal der til for at få fingre i Jettes guf-opskrift

Forleden sprang is-bomben i Tversted, da Jette Bundesen bekendtgjorde, at hendes og Premiere is’ veje nu skilles, når det gælder forpagtningen af Det Grå Ishus på Tannisbugtvej i Tversted.

Dermed er det også slut med at smage på Jette Bundesens berømte guf, der bygger på en hemmelig opskrift, som hendes moder biksede sammen for flere årtier siden.

Og dog: Guffen genopstår muligvis, for Tversteds ukronede isdronning har åbnet op for at sælge opskriften:

- Efter nyheden har jeg fået seriøse henvendelser fra folk, der vil købe opskriften, afslører Jette Bundesen.

Men hvor meget vil du have for den - er det eksempelvis over eller under 100.000 kroner?

- Jeg vil altså ikke ud med, hvad jeg vil have for opskriften. Men det bliver hverken i dag eller i morgen, jeg kommer til at sige ja til et tilbud. Jeg skal ikke træffe en hurtig hovsa-løsning, men jeg kan sige, at det ikke kun er et spørgsmål om penge. Hvis opskriften skal sælges, så skal det også være til det rette, som står for noget af det, jeg har praktiseret i ishuset. Det er ikke nok bare at købe opskriften: Jeg skal med ud og lære vedkommende, hvordan man gør. Jeg kan høre på røreskålen, når guffen er færdig, og det skal jeg selvfølgelig også give videre, lyder det.

Lykkedes det at afsætte opskriften til den rette køber for et acceptabelt beløb, så vil det givetvis kunne medvirke til at forsøde Jette Bundesens pensions-tilværelsen - som dog nok ikke venter lige om hjørnet, selv om hun nu er 64 år gammel og dropper forpagtningen af ishuset.

- Jeg har faktisk fået tilbudt job et par steder, afslører hun uden at komme nærmere ind på, hvor det præcist er - dog er det lokale tilbud.

Men ligesom tilfældet er med guf-opskriften, så skal der heller drages forhastede konklusioner med hensyn til den fremtidige karriere.

Premier Is er i øvrigt allerede i gang med at lede efter den nye forpagter, og går man med drømme i den retning, så skal man nok snart ud af starthullerne.

” Send din ansøgning og CV allerede i dag – vi starter samtaler og udvælgelse nu!”, lyder det i opslaget, som du kan læse HER

Jette Bundesen og Premier Is har droppet samarbejdet, fordi hun ikke var helt tilfreds med det udbytte hun fik.