Flere fritidsaktiviteter på vej til Løkken

LØKKEN:Bedre rammer til fritidsaktiviteter på Løkken Strand fik onsdag aften et enigt byråd til at give grønt lys for ansøgning om et nyt fritidshus på 170 kvadratmeter ved sdr. strandvej, der fører ned til Løkken mole.

Desuden skal der på den anden side af vejen suppleres med i alt 60 kvadratmeter, som placeres i Fiskernes Hus syd for Sdr. Strandvej. Løkken Fiskeriforening er interesseret i at indgå i et samarbejde.

Forvaltningen har lavet en foranalyse med støtte fra Realdania, så der kan bygges et nyt hus, der falder smukt ind i klitmiljøet. Det skal huse friluftsaktiviteter på samme sted, hvor der i dag er en tidligere kiosk, som North Shore Surf bruger til sine aktiviteter.

- Det er noget i stil med North Shore Surf aktivitetshuset blandt andet tænkes brugt til, så vi kan lave bedre faciliteter for dem, der bruger stranden og havet, siger borgmester Arne Boelt (S).

Det tidligere ishus bruges i dag af blandt andre North Shore Surf til fritidsaktiviteter ved stranden i Løkken. Privatfoto

- North Shore Surf og andre kan bruge huset, når det står færdigt. Vi ser gerne flere private aktivitetsvirksomheder på stedet. Det er og vil blive et stort aktiv for Løkken at udnytte vand og strand.

Kommunen søger en pulje under Realdanias kampagne "Vestkysten viser Vejen". Man beder om økonomisk støtte til at opføre et hus på 170 kvadratmeter nord for Sdr. Strandvej og 60 kvadratmeter i tilknytning til Fiskernes hu. I alt en anslået udgift på 11 millioner kroner. Huset skal betales af fondsmidler, kommunale kroner og private sponsorer. Kommunen tilbyder at betale halvdelen. Pengene skal findes på anlægsbudget 2021.

Foranalysen af projektet forventer, at huset skal "rumme organiseret og uorganiseret friluftsliv samt mindre faciliteter til privat erhverv, der kan tilbyde kursusaktiviteter og udleje og salg af grej til strand- og havaktiviteter samt kiosk- og cafévarer".

- Det må gerne være et hus, der ser ordentligt ud. Vi skal være varsomme med, at det passer arkitektonisk ind, da klitten er fredet. Det bliver kommunen, som skal drive det og vi vil gerne have gode ideer frem til brugen af huset, siger Arne Boelt.

- Det skal byde på sunde interesser for turister og lokale, der gerne vil ud i naturen.