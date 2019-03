Flere grøntsager på slagterigrund: Netto slog dørene op i Vrå

VRÅ: Netto´s eget jazz-orkester, der har spillet til åbning af nye Netto-butikker, siden den første slog dørene op i 1981, har travlt i øjeblikket.

Kæden åbner nye forretninger på stribe og torsdag morgen var turen kommet til Vrå, som har hungret efter en ny dagligvareforretning, siden KIWI lukkede i 2017. Fornemmelsen er, at der bestemt er basis for et supplement og lidt konkurrence til Superbrugsen i Vrå.

- Vi har en god brugs, men der er handel til mindst en forretning mere, og så betyder det jo, at vi holder noget mere handel i Vrå. Der er mange, der har handlet udenbys, siden Kiwi lukkede, siger formand for Vrå Beboer- og erhvervsforening, Arne Larsen-Ledet.

Han mener også, at der burde rejses en statue af entreprenør, Arne Andersen, som så mulighederne på den tidligere slagterigrund, som var ved at udvikle sig til en skamplet midt i Vrå.

Netto har også store forventninger til den nye forretning, der er et led i et nyt koncept 3.0 med en lidt anden indretning end man er vant til i et traditionel discount-supermarked

- Vi er i gang med at åbne 70 forretninger med det nye koncept, hvor frugt og grønt-afdelingen er blevet større. Vi gør mere ud at skabe en indbydende indretning og det skal være mere overskueligt for kunderne. Vi prøver generelt at give discount-markedet et løft, fortæller seniorprojekt-chef, Klaus Bugge, der kan fortæller, at den nye forretning i Vrå er forretning nummer 506 på landsplan.

Simon Voss, der i 12 år har været souschef i Netto i Højene i Hjørring er ansat som ny butikschef.

- Jeg vil gøre mit bedste for at holde forretningen skarp til jer, sagde han til de nysgerrige Vrå-borgere, der var mødt frem ved åbningen.

- Vrå er i gang med en fantastisk transformation, og nu må i så finde jeg i, at svinekødet på slagteriet, bliver skiftet ud med flere grøntsager her i forretningen, sagde borgmester Arne Boelt (S) inden han klippede snoren til den nye forretning på 1000 kvadratmeter.

Ud over Netto, bliver også bygget nye boliger på slagterigrunden.