Flere indbrud i varebiler

HJØRRING: Lokalpoliti i Hjørring har flere anmeldelser om indbrud i varebiler, hvor tyvene går målrettet efter værktøj.

Fra en varebil, som mellem mandag eftermiddag og tirsdag morgen holdt parkeret på en privat adresse på Krageklovej i Hjørring, blev låsecylinderen vredet ud i bagdør, og så blev der stjålet forskelligt elværktøj.

På Vrejlevvej i Vrå blev der mellem mandag aften og tirsdag morgen stjålet værktøj og elværkøj fra en varebil, som holdt parkeret i en privat indkørsel. Tyvene havde opbrudt en skydedør i bilen.

Det skete i øvrigt i samme tidsrum, som et andet indbrud i en varebil på Vrejlevvej. Her opdagede ejeren af bilen klokken 04.08 de to tyve, som stak af i en personbil. Den ene mand var iført en mørk hættetrøje og arbejdsbusker med reflekser, mens den anden var iført en lys hættetrøje og arbejdsbukser med reflekser.