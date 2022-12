Flere muskler, lavere pris: To værker i Vendsyssel snakker åbent om fusion

VENDSYSSEL:- Målet på sigt er billigere varme i Vrå.

Sådan lyder det fra formanden for de 1160 forbrugere i Vrå Varmeværk, Niels Henrik Nielsen, der har løftet sløret for, at der er en varm linje mellem Hjørring Fjernvarme og Vrå Varmeværk: Snart tager parterne endnu et møde for at finde ud af, om det skal ende med en fusion.

I 2023 bliver varmeprisen i Vrå knap 18.500 kroner for et gennemsnitshus, mens den ender på omkring 12.000 kroner for Hjørrings 10.000 varme-forbrugere.

Hvis Vrå og Hjørring kobles sammen, så vil det betyde, at man i Vrå kan undgå et mindre - men meget dyrt - forbrug af naturgas i spidsbelastningsperioder.

Og fra Hjørrings synsvinkel er der også god ræson i planerne.

Flemming Simonsen, formand for Hjørring Fjernvarme. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Jo flere forbrugere, jo større et kapitalgrundlag er der, hvis der eksempelvis skal investeres 50 millioner kroner i en varmepumpe, lyder det fra formanden for Hjørring Fjernvarme, Flemming Simonsen.

Begrænset varmetab

Om det ender med et bryllup, afhænger blandt andet af Hjørrings aktuelle udrulning af fjernvarme:

- Det ser ud til, at der er nok i Hæstrup Mølleby og Harken, der er interesseret i fjernvarme - og så er vi jo allerede halvvejs i Vrå, lyder det fra Flemming Simonsen.

Dermed vil der kun mangle omkring fem kilometer rør for at nå helt til Vrå.

Der skal dog en række beregninger og videre drøftelser til, inden man er moden til at træffe en beslutning.

Viser alle regnestykkerne sig at være fornuftige, så kan sammenkoblingen måske allerede ske i efteråret 2023, vurderer Niels Henrik Nielsen.

Her vil borgerne i Vrå i en periode så efterfølgende skulle betale en ekstra præmie for anlægsudgifterne - men vil altså kunne se frem til, at selve varmeprisen bliver lavere.

- Vrå Varmeværk har investeret kraftigt de seneste år for at kunne levere varme fra flere forskellige kilder, og er i dag et veldrevet værk med rimelige priser, men derfor mener bestyrelsen alligevel at der er fornuft i at søge mod større fællesskaber, siger Niels Henrik Nielsen.

Dropper Poulstrup Det har været på tale at koble Poulstrup by på Vrå Varmeværk, men det er ikke lykkedes at samle nok forhåndstilmeldinger. Samtidig er der de seneste måneder kommet prisstigninger på en eventuel etablering.

Gaspriserne har den seneste tid været faldende og nu ser det også ud til at priser på brænde og træpiller nærmer sig normale tilstande, hvilket må formodes at være medvirkende til at det ikke er lykkedes at opnå større tilslutning.

Bestyrelsen i Vrå Varmeværk har derfor besluttet ikke at gå videre med fjernvarme til Poulstrup. Vrå Varmeværk VIS MERE

Den mulige rørlægning mellem Hjørring og Vrå vil samlet strække sig over en halv snes kilometer, men det er ikke noget problem.

- I dag er rørene af høj kvalitet med kraftig isolering, så varmetabet er begrænset, siger Flemming Simonsen.