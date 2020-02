Flere sigtet for narko - tre af dem kørte bil

HJØRRING:De senere dage har Lokalpolitiet i Hjørring haft flere sager, som har udløst sigtelser for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Og tre sigtelser går på narkokørsel:

- Euforiserende stoffer kan spores i blodet mange dage efter - nogle gange op til flere uger - at man har taget det. Og vi tester rigtig mange bilister. Det er blevet rutine for os, ligesom test for påvirkning af alkohol har været det længe, siger politikommissær Michael Karstenskov.

Den ene sag om formodet narkokørsel er fra natten til lørdag, hvor en 20-årig bilist blev standset på Aalborgvej. Han blev testet med narkometret, som slog ud for cannabis. Nu skal en blodprøve vise, om der er grundlag for rejse tiltale for narkokørsel.

Det samme er tilfældet for en 21-årig mand, der blev standset i Østergade, samt en 22-årig, der blev standset på Frederikshavnsvej natten til søndag.

I øvrigt har politiet i Hjørring sigtet en mand for spritkørsel. Fredag aften skete der et solouheld på Tverstedvej, hvor en bil endte i grøften. Der skete ingen personskade, men en mand på stedet blev sigtet for at have kørt bilen, selvom han ikke har kørekort, og selvom han formodes at have drukket alkohol ud over promillegrænsen.

- Han har påstået, at han ikke kørte bilen. Men der var ikke andre til stede, siger Michael Karstenskov.

I weekenden var politiet massivt til stede i Hjørrings natteliv, og det resulterede i to sigtelser for besiddelse af henholdsvis marihuana og kokain. I øvrigt fik en mand en bøde for fornærmende tiltale over for politiet, ligesom en anden mand natten til søndag havde været truende og ikke lod sig dæmpe af ordensmagten. Hans bytur endte derfor i detentionen.