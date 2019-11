Flere villaer og sommerhuse udsat for indbrud i weekenden

VENDSYSSEL:Det nordlige Vendsyssel har i weekenden været ramt af en række indbrud - især i Hjørring og Skagen.

I Hjørring slog indbrudstyve til mod fem villaer, mens to villaer i Skagen havde indbrud. Derudover havde tyve også udset sig sommerhuse i Lønstrup og Skagen.

Fra tre villaer på Rørsangervej, Sct. Olafs Vej, Æblevangen og Lønborg Friis Vej i Hjørring blev der stjålet blandt andet Playstation, ure, bærbar pc'er, Sonos højtalere, MacBook og smykker.

Det oplyser politikommissær Lene Madsen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

På Oslovej havde indbrudstyve også forsøgt at skaffe sig adgang til en villa, men det lykkedes ikke at bryde døren op.

I Skagen blev to villaer på Iver Christensens Vej og Rimmervej tømt for nogenlunde de samme ting - nemlig Playstation, iPads, smykker og fladskærmstv, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikhavn.

Designermøbler stjålet fra sommerhuse

Men også sommerhuse havde ubudne gæster. Her var det dog designermøbler, tyvene gik efter.

I Skagen blev der stjålet et antal ph-lamper fra et sommerhus på Gl. Kirkesti. Det var også ph-lamper, der blev taget fra et sommerhus på Lundrenden i Lønstrup.

Fra et sommerhus på Flakket i Lønstrup fik tyvene nogle flere ting med sig. Her slap de af sted med seks spisbordsstole og tre lænestole, fortæller Lene Madsen.