Flø: Bitter scoring

FODBOLD: Vendsyssel FF led mandag aften sæsonens første nederlag i NordicBet-Ligaen, da holdet hjemme på Nord Energi Arena tabte med 2-1 til ellers kriseramte Viborg FF.

I dommeren tillægstid på de første 45 minutter gik det galt.

Pierre Larsen kunne forholdsvist uhindret prikke bolden i nettet i det lille felt, og selvom hjemmeholdet pressede på i anden halvleg, kom udligningen ikke.

- Jeg er meget bitter over den scoring, for den kommer bare på et ærgerligt tidspunkt lige inden pausen. Det første mål kunne jeg desværre ikke gøre noget ved. Det er så anden gang, han hamrer den op i krogen med sit dårlige ben på det her stadion på tre måneder, siger målmand Nicolai Flø med henvisning til Mikkel Jespersen, der også scorede for AC Horsens i playoffkampene i sidste sæson.