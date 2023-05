Flotte tal: Aldrig før har så mange besøgt Naturmødet

HIRTSHALS: Ovenpå en række dage med sol, ministerbesøg og masser af glade gæster i Hirtshals var der stor tilfredshed med årets udgave af Naturmødet. Årets møde bød på den hidtil bredeste palette - både når det gælder indhold og publikum.

Udover en høj kvalitet i de mange debatter og en flot politiske opbakning har mere end 80 stande været med til at højne gæsternes oplevelse. Og det glæder formanden for Naturmødet:

- Vi havde høje forventninger, og de er i den grad blevet indfriet. På aktørsiden har organisationer og foreninger både til lands og til vands budt ind med et væld af spændende aktiviteter om natur og biodiversitet, og vi kan se at publikum kvitterer. Naturmødet er for alle - ligesom naturen, siger borgmester Søren Smalbro i en pressemeddelelse fra Hjørring Kommune.

Standene ved Naturmødet har fået stor ros for evnen til at engagere publikum. Foto: Hans Ravn

Chefen for Naturmødet, Leif Lund Jakobsen, udtrykker ligeledes stor tilfredshed over aktivitetsniveauet:

- Standene skal have stor ros, for de er blevet rigtig gode til at invitere publikum indenfor og engagere dem. Og samtidig oplever vi også, at publikum i stigende grad er nysgerrige og gerne vil lytte og lære. Det giver en fantastisk grobund for de samtaler, som er kernen i ethvert folkemøde, siger Leif Lund Jakobsen i den førnævnte pressemeddelelse.

Det flotte vejr har også været med til at trække publikumstallet i vejret. Naturmødet anslår, at op mod 35.000 mennesker har besøgt Naturmødet i løbet af de tre dage.

Det flotte vejr har også været med til at trække publikumstallet i vejret. Naturmødet anslår, at op mod 35.000 mennesker har besøgt Naturmødet i løbet af de tre dage. Foto: Naturmødet

- Naturmødet er kommet for at blive. Det har vokset sig fast i Hirtshals og det er vi glade for, siger formand Søren Smalbro.

Næste års Naturmøde finder sted 23. til 25. maj 2024.