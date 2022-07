Flykaos giver nye tider og lufthavne til fodboldhold - Dana Cup knokler på med løsninger

HJØRRING:I den kommende weekend indtages Hjørring af fodboldspillere fra hele verden. Det kræver styr på logistikken, og med den aktuelle situation i flybranchen med aflysning af flyafgange fra flere selskaber indløber der en del ændringer til Dana Cup-hovedkvarteret både hvad angår ankomsttidspunkter og hvilke lufthavne, de mange hold skal hentes i.

Direktør for Dana Cup, Jette Andersen, fortæller, at det giver nogle udfordringer med hold, der får annulleret deres fly.

- Nogle er i gang med at få booket om, nogle er ved at opgive at få booket om, og vi har ikke hele overblikket endnu, fortæller hun og giver som eksempel, at et hold fra Malta har udfordringer - dem har cup-kontoret i Hjørring nu rådet til at se, om de kan booke om til et SAS-fly, nu hvor der er udsigt til, at de snart kommer i luften igen.

- Det er synd for de børn, der har glædet sig til at komme, hvis de ikke kommer, mener Jette Andersen.

Kontoret i Hjørring står ikke for selve flybookingerne, men de bliver alligevel blandet ind i det, fordi Dana Cup står for at hente holdene de forskellige steder.

- Nogle kommer til andre lufthavne, og nogle bliver spredt ud på flere fly, fortæller Jette Andersen.

Tidspunkter bliver også ændret - fx kommer et hold fra Malta allerede torsdag, så der skal også findes en løsning på, hvor de nu kan bo - normalt ankommer holdene først til Hjørring i løbet af weekenden.

Et hold fra USA skulle været landet i Billund, men nu kommer de i stedet til Amsterdam - der sørger Dana Cup for at skaffe dem en bus, der kan køre dem fra Amsterdam til Hjørring. Det kan også lade sig gøre.

Og et tredje hold fra Nordnorge har droppet at flyve og sejler i stedet.

Men alt i alt er konklusionen fra Hjørring, at opgaverne kan løses, og at det ikke er så galt med de transportudfordringer, de står i.

Langvejs fra

Mange af holdene kommer langvejs fra - der er blandt andet hold fra Nigeria, Guatemala, USA, Brasilien, Mexico, Kuala Lumpur, De Forenede Arabiske Emirater, Malaysia og Sydkorea. Og så er der rigtig mange norske hold med i turneringen.

Der er ingen hold fra lande, der aldrig har deltaget før.

Grønland stiller med tre hold efter flere års fravær.

- Jeg synes, det er dejligt, at Grønland er med i år - de har ikke været med i en del år, fortæller Jette Andersen.

Omvendt mangler Peru i år - de har ellers været i Hjørring i mange år i træk.

Mangler stadig frivillige

En anden aktuel udfordring, som Dana Cup tackler i disse dage, er at finde nok frivillige. Det kniber lidt.

- Der kommer folk ind hver dag, og der er nogle, der er med til at tage et ekstra nap. Men der mangler stadig nogle til at røre i nogle gryder og lave mad, fortæller Jette Andersen.

Det er til det store køkken, der laver frokost og aftensmad til deltagerne. Der mangler også nogle til at stå for oprydning i spisesalen.

- Vi mangler nogle til at gå rundt i hallen og gøre lidt rent og tage bakker ud, fortæller Jette Andersen.

Dana Cup skydes i gang med en fælles indmarch på Hjørring Stadion mandag 25. juli 19.30. Herefter står den på fodboldkampe mange steder i Hjørring og omkringliggende byer i de næste dage, og det hele sluttes af med finaler lørdag.

I alt 830 hold deltager ved årets Dana Cup. De svarer til omkring 15.000 trænere, spillere og ledere - plus medfølgende familier til mange af spillerne.