Fodbold i juledagene

HJØRRING: LIUF Fodbold og Home Hjørring er klar med en ny juleturnering i indefodbold og Futsal - stævnet finder sted i dagene fra 27. - 29. december. Julestævnet har været holdt lige siden 1986 og havde i 2016 rekord-tilmelding med 266 hold. Især interessen for Futsal har været voksende i de seneste år. For første gang vil der derfor i år blive niveau deling i drengerækkerne fra U12 til U15. Der er medaljer til alle i U6 og U7 - og i øvrige rækker vil der foruden medaljer og præmier til de bedst placerede hold blive uddelt masser af spurtpræmier. Sidste frist for tilmelding er 23. november.