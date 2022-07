Fodboldhold fra alverdens lande samlet i Hjørring - se de festlige fotos og video fra åbningen her

HJØRRING:Stemningen var helt i top, og der blev hujet, hoppet, råbt og sunget på Hjørring Stadion, da Dana Cup mandag aften blev skudt i gang med et brag af et optog. Spillere fra turneringens i alt 830 hold gik i optog gennem byen og endte på Hjørring Stadion, hvor der var fyldt op på tribunerne - og her fik deltagerne en varm velkomst af både publikum og konferencier Søren Homann.

Dana Cup er i gang. Foto: Bo Lehm

Foran gik Jammerbugt Garden og spillede, derefter fulgte MASH-folkene, som tager sig af tilskadekomne spillere ugen igennem, og derefter gik dommerne. Så fulgte ellers landene i alfabetisk orden med skilte og flag, så man kunne se, hvem der defilerede forbi scenen, hvorfra Søren Homann entusiastisk bød velkommen:

- Welcome Brazil!, råbte han til det første land, hvorfra det første hold kom ind i blåt og gult spillertøj, mens et andet hold fra Brasilien sang en fælles fodboldsang, og et tredje hold i røde klubdragter kom hujende forbi.

Der var højt humør på Hjørring Stadion. Foto: Bo Lehm

Så fulgte Danmark, som havde en stor skare af hold med - blandt andet fra SHI, hvor nogle havde "Vi er røde, vi er hvide" med på en kæmpe højttaler i bærbar kasseform.

Mange danske hold er også i Hjørring i denne uge. Foto: Bo Lehm

Flere lande fulgte i alfabetisk orden, fx Emiraterne, England, Finland, Færøerne - og sådan blev det ved, mens alle fik en varm velkomst, og det fortsatte: Guatemala, Grønland, Holland, Indien, Jordan, Litauen, Libanon og så videre...

Da man kom til M, kom en stor gruppe ind: Mexico stiller i år med hele ti hold. Ved R lavede Rumænien deres egen rundkreds og hoppede op i fælles glæde.

Der var stor glæde hos fodboldspillerne fra Rumænien. Foto: Bo Lehm

T bød på en ret stor gruppe spillere fra Tyskland, og ved U kom USA, nogle iklædt farvestrålende cowboyhatte. I det hele taget var det en meget farverig og festlig samling unge mennesker, der efterhånden fik bevæget sig forbi og tog opstilling på stadion.

USA er også med - ni hold fra landet er rejst til Hjørring i denne uge. Foto: Bo Lehm

Norge med over 500 hold

Men et land slog alle rekorder og kom derfor ind til sidst, selv om de begynder med N: Søren Homann kunne oplyse, at flere end 500 af holdene i år er fra Norge, og de tog lang tid om at komme forbi og fyldte det halve af stadion. Også her var der højt humør og fælles glæde.

De norske hold udgør over halvdelen af deltagerne ved Dana Cup. Foto: Bo Lehm

Se video fra åbningen her:



Da alle hold havde taget opstilling, bød borgmester i Hjørring Kommune Søren Smalbro velkommen med en tale på både dansk og engelsk, og han betegnede de mange mennesker på stadion som et fantastisk syn.

- Det giver byen et præg af ungdom, og I skaber en glæde i hele vores kommune og hele vores landsdel, sagde han og kom ind på mere omkring den glæde, der også kunne mærkes overalt på stadion.

- I skaber det liv og den glæde, som unge mennesker er så enestående til at kalde frem hos alle.

Derpå erklærede han Dana Cup 2022 åben - og DJ'en kunne fyre op for musikken, og så var Hjørrings store fodbolduge officielt skudt i gang.

Se stort billedgalleri fra Dana Cup åbningsceremoni her:

Dana Cup trækker omkring 15.000 trænere, spillere og ledere til lokalområdet i uge 30 - plus medfølgende familier til mange af spillerne. Nu står den på fodbold overalt i Hjørring Kommune de næste dage frem mod finalerne, som spilles fredag og lørdag.