Fodboldtilskuere støttede brysterne

HJØRRING: Vendsyssel FF spillede mandag aften hjemmekamp mod Esbjerg fB i Danmarks næstbedste fodboldrække.

Til kampen var der fri entré for alle kvinder. Et tiltag, der havde til formål at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. "Lyserød mandag" hed det støttende tiltag.

Til kampen havde Vendsyssel FF og klubbens samarbejdspartnere valgt at donere et beløb for hver kvinde, der mødte op til kampen. Administrerende direktør i Vendsyssel FF, Mogens Krogh var godt tilfreds med det kvindelige fremmøde til kampen.

- 172 har udfyldt en billet, og det er vi tilfredse med. Det er mere end 20 procent af de billetter, der har været i omløb. Det er bestemt godkendt, især det dårlige vejr taget i betragtning, siger Mogens Krogh.

Det indsamlede beløb doneres til Kræftens Bekæmpelses "lyserød lørdag" d. 7. oktober, der udover at være en indsamling også markeres ved at frivillige landet over trækker i den lyserøde arbejdstrøje for at støtte op om kampen mod kræft.

De fremmødte kvinder blev mødt med lyserøde "bobler" og alle de kvindelige hjælpere signalerede tydeligt "lyserød mandag" ved at være iført en lyserød t-shirt.

I pausen af fodboldkampen blev der uddelt gaver til heldige vindere. Gaverne var doneret af mere end 20 lokale butikker, der havde indvilliget i at støtte op om "lyserød mandag". Værdien af disse gaver løb op i mere end 10.000 kroner.

Selve kampen var ikke en udpræget succes set med nordjyske briller, da Vendsyssel FF kom dårligt fra start og gik til pause bagud 0-3. Kampen sluttede 1-3.

Kvinderne bakker også op

Fortuna Hjørring støtter også op om "Støt Brysterne" kampagnen. I deres hjemmekamp i weekenden mod Odense Q vil pigerne ikke optræde i deres normale spilledragt, men i en speciel trøje lavet til anledningen. Trøjen er hvid med et lyserødt påtryk af "Støt Brysterne".

Derudover har Dana Cup besluttet at donere 1000 kroner for hvert mål, der bliver scoret i kampen, og pigerne har sat sig som mål at nå mindst 15.000 kroner.