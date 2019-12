Fodboldturnering med risalamande i benene: 2000 er tilmeldt

HJØRRING:Lundergaardhallen på Bodøvej genlyder i disse dage af fodrappe finter på Lundergaard Hallens blå gulv og spark til fodbolden, der hamrer mod endebanderne eller fanges af målenes masker.

Den traditionsrige juleturnering i indendørs fodbold og futsal, arrangeret af Home Hjørring og LIUF Fodbold blev skudt i gang fredag og holdes for 34. år i træk. Her kan man brænde lidt af den lækre julemad af på et af de 226 hold, som er tilmeldt fordelt på 123 hold til indendørs fodbold og 103 hold til Futsal.

Stævnet afvikles over fire dage, hvor også Park Vendia hallen indrages til futsal. Alt i alt skal der spilles fodbold i 81 timer over fire dage.

Træner Jørgen Hansen er indskifter og indpisker for SIF's U13 drenge. Foto: Martin Damgård

U13 drengene fra Sindal Idrætsklub (SIF) er draget 16 kilometer østpå til Hjørring for at møde Hjørring FK og Bangsbo Freja fra Frederikshavn i en lille eksklusiv tre holds turnering i U13.

- Vi stiller med det samme hold i både indendørs fodbold og futsal. Begge dele er god træning. Indendørs fodbold er godt for teknikken, fordi man bruger banderne, fortæller træner Jørgen Hansen inden kampene går i gang. Han kommer snart i aktion fra sidelinjen som kombineret indskifter og indpisker.

Men hvad er sjovest? Indendørs fodbold eller futsal? Fodboldspillerne fra SIF skal spille begge dele.

- Det er sjovest at spille futsal. Det minder mere om udendørs fodbold. Man må bruge kroppen meget mere, siger SIF's Mikkel Juul Hedegaard Christensen.

U13 drengene fra SIF (grønne trøjer) og Bangsbo Freja går til den. Foto: Martin Damgård

I indendørs fodbold må man ikke røre modspillerne, mens futsal tillader skulderskub og "herretacklinger". Benskinner er påbudt.

SIF's U13 lægger ud med at sikre sig en 2. plads blandt de tre hold. Bangsbo Freja napper førstepladsen.

Indendørs fodbold har størst interesse blandt de yngste og de ældste. I U6 og U7 er der tilmeldt 27 hold. I damesenior og herresenior er der tilmeldt 11 og 23 hold. I herresenior er langt de fleste hold private hold, hvor venner benytter juledagene til at mødes til en gang indendørs fodbold.