Fødevarestyrelse advarer: risiko for listeria i Hirtshals-laks

HIRTSHALS:Hirtshals Seafood A/S Røgeriet tilbagekalder Varmrøget Pulled Salmon - det er laksestykker - da der er risiko for listeria i produktet.

Det skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside torsdag.

Nettovægten på de tilbagekaldte produkter er 152 gram, og de er udstyret med sidste anvendelsesdatoer 19/11/2019, 22/11/2019, 29/11/2019 og 03/12/2019

Den varmrøgede laks er solgt i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli´Brugsen.

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at der er risiko for, at produktet kan indeholde listeria, da der ved en stikprøvekontrol er konstateret listeria i et parti varmrøget laks.

Risiko ved at indtage listeria via maden er infektion med listeriabakterier, hvor symptomerne blandt andet kan være influenzalignende symptomer, feber og hovedpine og i sjældne tilfælde mavetarm problemer.

Du kan læse mere om listeria på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fødevarestyrelsens råd til forbrugerne er at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.