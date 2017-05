Følg oprykningsbraget live

De to nordjyske hold dyster i en direkte kamp om oprykning. Arkivfoto: Michael Koch

HOBRO: Det bliver en nordjysk fodbolddag uden lige, når Hobro IK lørdag eftermiddag tager imod Vendsyssel FF i den afgørende kamp i årets 1. division.

Ender kampen med sejr til Hobro eller uafgjort, så er det hjemmeholdet, der rykker direkte i Superligaen - ender det med sejr til Vendsyssel FF, så rykker de direkte op i landets bedste række.

Det hold, der ikke rykker op skal over to kampe forsøge at kæmpe sig i Superligaen imod vinderen af serien imellem Esbjerg FC og AC Horsens.

NORDJYSKE følger selvfølgelig kampen direkte herunder:

Hobro stiller således op (4-4-2): Jesper Rask - Jesper Bøge, Mads Justesen, Yaw Amankwah, Björn Kopplin - Sebastian Andersen, Jonas Brix-Damborg, Nicholas Gotfredsen, Maetin Mikkelsen - Quincy Antipas, Pål Kirkevold

Vendsyssel FF stiller således op (4-4-2): Jesper Christiansen - Rune Frantsen, Mads Greve, Søren Henriksen, Chris Sørensen - Ninos Gouriye, Simon Okosun, Bjarke Jacobsen, Christian Overby - Tiago Leonco, Thomas Dalgaard.