Gourmet-makkere springer ud i nyt nordjysk eventyr

Makkerparret Anders Johst( t.h.) og Tobias Nilsson åbner "Først til Mølle" på Bispetorvet. Og det er egentlig lidt vildt, at makkerparret nu bekymrer sig om at tjene penge på kaffe og bagværk i et lokale ved siden af Føtex i Hjørring. For deres afsæt er gourmetmad, og det var på den to-stjernede Michelin-restaurant Kong Hans Kælder i København, de i 2014 arbejdede sammen og derved mødte hinanden. Foto: Bente Poder