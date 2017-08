Første nederlag til Vendsyssel FF

FODBOLD: Vendsyssel FF er ikke længere ubesejret i NordicBet-Ligaen - mandag aften tabte holdet med 2-1 på hjemmebane til Viborg FF, der ellers har fået en skrækkelig start på sæsonen med nederlag i fire af de første fem kampe.

Hjemmeholdet har de seneste uger været ramt af skader - man kunne dog glæde sig over, at både Ninos Gouriye og Christian Overby var tilbage i startopstillingen efter at have siddet ude imod Thisted FC. I den kamp blev Brandao så til gengæld skadet, og han var ligesom angriberen Emmanuel Ogude ukampdygtig til mandagens kamp.

Bedre blev det ikke da den høje midterforsvarer Jakob Hjorth måtte udgå efter bare et kvarters spil.

Det var gæsterne, der startede klart bedst med højt pres på Vendsysssel-mandskabet, og det var bestemt ikke ufortjent, da holdet kom foran på et brag af et langskud fra Mikkel Jespersen - samme spiller, der scorede på langskud fra AC Horsens, da Vendsyssel tabte playoffkampene i sidste sæson.

Men Vendsyssel fik slået tilbage. Lucas Jensen sendte Mikkel Frankoch fri i dybden i højre side af feltet, og han smækkede den resolut ind foran mål, hvor Christian Moses kunne glide udligningen i nettet.

Så lignede det 1-1 ved pausen, men netop som uret havde rundet de 45 minutter, så kom gæsterne igen foran.

Et indlæg far Alexander Fischer blev headet videre af Andreas Albers, og inde foran mål kunne Pierre Larsen prikke den ind ved den nærmeste stolpe.

I anden halvleg kom Vendsysel ikke frem til så meget - Træner Erik Rasmussen rokerede lidt rundt på tropperne, så Mikkel Farnkoch blev rykket tilbage på den centrale midtbane, Moses Opondo kom ud på kanten, mens Ninos Gouriye gled frem i angrebet - bedste forsøg tilfaldt Lucas Jensen, der kom fri i højresiden og sendte et kombineret skud og aflevering af sted, men det strøg forbi den fjerne stolpe.

I den modsatte ende var Morten Beck tæt på at pande et flot hovedstød i kassen efter et hjørnespark, men den kraftfulde header strøg lige forbi.

Efter 82 minutter kom Moses Opondo med et godt indlæg, men Christian Moses kunne ikke for alvor nå op til hovedstødet og headede lige forbi. Samme angriber kom tæt på efter et hjørnespark, men her fik Viitala reddet.

Vendsyssel beholder dog andenpladsen i landets næstbedste række med 11 point for seks kampe - der er nu fem point op til vejle øverst i tabellen. Viborg kom med sejren fri af nedrykningspladserne.