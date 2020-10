Fogedretten: Betal din gæld og slip for anholdelse

HJØRRING:Fogedretten har et godt tilbud til skyldnere i uge 44. Skyldnerne får frit lejde.

Skylder du penge i Fogedretten, kan du slippe for at blive anholdt og slæbt i retten, hvis du møder op frivilligt enten onsdag 29. oktober i Hjørring eller torsdag 30. oktober i Frederikshavn og Aabybro. Hvis skyldnere møder frivilligt, sletter fogedretten anmodningen til politiet om anholdelse.

Fogedretten har udvalgt de to dage, hvor skyldnere, der ellers ville blive hentet af politiet og bragt til retten, kan møde op, fordi fogedretten har oparbejdet en pukkel af sager, man gerne vil afvikle hurtigst muligt. Corona har en del af skylden for puklen af sager.

- Lige for tiden har vi ca. 175 sager liggende, hvor skyldneren ikke er kommet til det møde, han/hun er blevet indkaldt til. Heller ikke efter, vi har sendt en mail til dem og bedt dem skynde sig at komme, hvis de vil undgå at blive anholdt, oplyser funktionschef i Fogedretten i Hjørring, retsassessor, Naja Munk-Petersen.

- Det meget uhensigtsmæssigt, at politiet bruger så mange ressourcer på at hente folk til en retssag. Vi har før prøvet at tilbyde to dage. Det gav god effekt og det håber vi naturligvis også på denne gang. De skyldnere, som vælger at blive væk fra disse frit lejde dage, må forvente at blive anholdt af politiet når og hvor som helst i dagene umiddelbart efter og fremstillet i fogedretten. Mødet i fogedretten varer normalt kun cirka 10 minutter, og det er vigtigt, at man møder op, også selvom man ikke har mulighed for at betale det, man skylder.

Det er fjerde gang inden for 10 år, at Fogedretten benytter metoden.

Naja Munk-Petersen understreger, at man ikke behøver at bekymre sig om corona.

- Fogedretten har taget alle forholdsregler i forhold til corona. Der er håndsprit og handsker til rådighed, og der vil blive sprittet af mellem hvert møde. Man er velkommen til at benytte mundbind, men man skal selv have dem med, siger Naja Munk-Petersen.

Hvis man ikke møder op kan man risikere at blive arresteret efter uge 44. Hvis man arresteres om aftenen, skal man tilbringe natten i arresten, før man bliver fremstillet i retten dagen efter.