Fogedretten fik bonus på frit lejde

HJØRRING:Fogedretten kom med et godt tilbud til skyldnere i uge 44 og det har nu givet bonus. Skyldnere, som ellers stod til at blive hentet af politiet, fordi de var udeblevet fra andre retsmøder, kunne slippe for at blive anholdt og slæbt i fogedretten, hvis de mødte frivilligt op enten onsdag 28. oktober i Hjørring eller torsdag 29. oktober i Frederikshavn og Aabybro. Hvis mødte frivilligt op, opgav fogedretten at bede politiet om at anholde skyldnerne.

I alt 88 skyldnere benyttede sig af tilbuddet om frit lejde.

- Det gav en bonus for os, da vi har en pukkel på i alt 266 sager, hvor borgerne ikke er mødt frem og vi derfor skal bede politiet om at hente dem, oplyser funktionschef i Fogedretten i Hjørring, retsassessor, Naja Munk-Petersen.

Corona har en del af skylden for puklen af sager.

- Jeg tror, at corona har haft en betydning. Det afholder nogle fra at møde frem, når de kaldes ind til møde, vurderer Naja Munk-Petersen.

- Det er dumt ikke at få det overstået. Årsagen kan være, at nogle ikke kan overskue konsekvenserne, mens andre er ligeglade. Ikke alle ved, at man faktisk kan få en insolvenserklæring fra fogedretten, som freder en i et halvt år.

Fogedretten lavede sit frit lejde, fordi den havde ressourcerne til det og fordi det, ifølge Naja Munk-Petersen er meget uhensigtsmæssigt, at politiet bruger så mange ressourcer på at hente folk til en retssag.

Det er fjerde gang inden for 10 år, at Fogedretten benytter metoden med frit lejde. Naja Munk- Petersen vurderer, at der nok vil gå nogle år, før man gentager succesen.

De, der ikke mødte op til frit lejde, risikere at blive arresteret og fremstillet i Fogedretten. Hvis man arresteres om aftenen, skal man tilbringe natten i arresten, før man bliver fremstillet i retten dagen efter.