Folk så på dyr i mange udgaver: Sådan gik Hjørring Dyrskue

HJØRRING:Omkring 24.000 gæster har besøgt Hjørring Dyrskue, som fandt sted fredag og lørdag.

- Det er en lille nedgang. Det var 26.000 i 2019. Men vi skal jo lige i gang igen, fortæller formand for Hjørring Dyrskue, Lars Mellemkjær.

Han er godt tilfreds ovenpå de to dage.

- Jeg synes, vi havde et fantastisk skue. Der var en rigtig god stemning over hele pladsen og en masse folk. Vi er tilbage i god form, synes jeg vi kan sige, og vi ser frem til, at vi kan køre videre også næste år, fortæller Lars Mellemkjær.

Han betegner dyrskuet som et sted, som rummer et vidt spænd af oplevelser. Landmænd kan komme for det faglige og se på dyr og måske investere i grej eller snakke med leverandører - det kan for eksempel være indenfor foder, forsikringer og maskiner.

Mange dyr var til bedømmelse. Foto: Bente Poder

- Og dem fra byen kan se på dyr, lige fra de små kaniner og op til den allerstørste kødkvægstyr. Børn smelter af alle de dyr, de kan komme ind og røre ved. Vi havde også et sted med dyrebørn, hvor de kunne få lov at komme ind og trække med en kalv. Det var et vældigt hit. Maskiner tiltrækker også børn fra byen, hvor de kan komme op og sidde i en stor traktor, fortæller Lars Mellemkjær.

Der var også noget for de helt små. Foto: Bente Poder

Han peger også på, at dyrskuet bød på madbazar, hvor nordjyske producenter og gårdbutikker kunne præsentere deres varer, ligesom var et naturhjørne med outdoor, lystfiskere og jægere.

- Der er noget for hele familien, opsummerer Lars Mellemkjær.

På Hjørring Dyrskue kunne de mange gæster opleve knap 600 dyr, det var blandt andet heste og køer i mange forskellige racer. Der var også høns, får og kaniner.

Hjørring Dyrskue fik besøg af 24.000 gæster - som kunne komme tæt på dyrene. Foto: Bente Poder

Der var desuden et pakket program med aktiviteter. Blandt meget andet kunne man se kaninhop, kalve på forhindringsbane og forskellige rideopvisninger.

Der var mange aktiviteter på pladsen. Foto: Bente Poder

Børnene kunne komme helt tæt på dyrene, blandt andet kunne de prøve at kæle for en kanin.

Mange så på dyr og maskiner. Foto: Bente Poder

I år fejrede Hjørring Dyrskue også deres jubilæum - det skete med to års forsinkelse.