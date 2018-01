Om fortid og fremtid

HJØRRING: Folk stod tæt og spiste en let anretning, og til de senere foredrag måtte der ekstra bænke til, da Vendsyssel Historiske Museum (VHM) lørdag holdt deres årlige nytårskur.

Museets nye direktør, Anne Dorthe Holm, var vældig glad for det store fremmøde.

- Jeg tror, der er i hvert fald 140. Der er fuldt hus, smilede hun, mens der blev spist og snakket overalt, hvor folk kunne finde en ledig kvadratmeter i museumscaféen.

Efter den stående taffel trak folk over på det gamle rådhus, hvor der var to timer med forskellige foredrag på programmet.

Anne Dorthe Holm indledte med at byde velkommen til nytårskuren, som er en tradition, der er omkring 15 år gammel. Hun fortalte blandt andet om, hvordan hun ser VHM og museer som sådan i dag.

- Museerne er under pres i Danmark i de her år. Det har de været i nogle år. Kommunerne er pressede på økonomien, og samtidig bliver der skåret i støtten fra staten til de statsstøttede museer, sagde hun og pegede på, at kravene til museerne samtidig også er stigende.

Samtidig sagde hun også, at hun ser lyst på museets fremtid, og at VHM har en spændende samling.

På talerlisten var flere andre af museets folk, og emnerne var blandt andet året der gik og et usædvanligt fund fra Brønderslev stenalder.

Foredragene foregik i den gamle byrådssal, og den store interesse gjorde, at folk kun lige akkurat kunne være der.

Deltagerne i nytårskuren var museets samarbejdspartnere samt medlemmer af museumsforeningen.