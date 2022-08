Folk vader stadig over togskinnerne i Hjørring

Efter at have råbt vagt i gevær for et par måneder siden, er Banedanmark igen på banen med en kraftig advarsel. Der er nemlig stadig alt for mange, som krydser sporene på Hjørring Station samtidig med at et tog er på vej ind på eller kører væk fra stationen.

- I første halvår af 2022 er der i Hjørring indberettet 17 nærved-påkørsler mod 7 i hele 2021 og det er alt for mange. Hver gang vi har sådan en hændelse kunne det lige så godt have gået galt, siger sikkerhedschef for Banedanmark, Martin Harrow.

Det er især i de sene eftermiddagstimer og først på aftenen at folk vælger at krydse sporene enten på steder, hvor det er ulovligt eller ved de lovlige overgange mens der er rødt lys.

- Sporløberne gambler med deres eget liv, men de gambler også med mine kollegaers psykiske helbred. Det er en voldsom oplevelse at være ved at slå et andet menneske ihjel og et tog kan jo ikke svinge uden om eller standse umiddelbart. Derfor er lokomotivføreren reduceret til at være vidne på første parket, og det kan være ødelæggende for psyken. Vi har desværre hvert år kollegaer, som må stoppe som lokomotivfører efter ulykker eller nærved-ulykker, siger Preben Pedersen, der er forbundsformand for Dansk Jernbaneforbund.

- Tænk jer nu om

Umiddelbart kunne man tænke, at Banedanmark jo bare kunne opsætte hegn på de steder, hvor det ikke er lovligt at krydse togsporet. Men den går ikke.

- En togstation er en arbejdsplads for rigtig mange mennesker, så vi kan ikke bare hegne det hele ind, men vi skal i gang med at opsætte flere advarselsskilte de steder, hvor sporkrydserne er et problem, siger Martin Harrow.

Alligevel overvejer Banedanmark at opsætte hegn på de steder, hvor problemet er størst.

- Men den mest enkle måde at undgå ulykker på, er at togpassagererne overholder reglerne og passer på sig selv. Og det vil vi gerne opfordre til, at passagererne på Hjørring Station gør i større udstrækning end de gør i øjeblikket, siger Martin Harrow.

Brugerne af Hjørring Station ligger på en tredjeplads med de førnævnte 17 nærved-påkørsler, mens Københavns Hovedbanegård med 47 nærved-påkørsler i første halvår af 2022 har en ærgerlig førsteplads.