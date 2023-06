Folkefest i midtbyen: Der ventes mindst 20.000 gæster til Hjørrings nye byfest

HJØRRING:Fredag og lørdag i denne uge sker det noget helt nyt i Hjørring: Der skal være byfest med flere koncerter og en lang række aktiviteter for folk i alle aldre.

Det er første gang, at Hjørring slår sådan en byfest op.

- Tidligere har vi haft Kulturnatten. Men det har haft sin tid. Kulturinstitutionerne er ikke længere interesserede i det. Det har vi gjort, nu skal der ske noget andet, fortæller Rikke Ejsenhardt, der er handelschef i Hjørring Handel.

Altså skal der være byfest. Og det er også en måde at forny traditionen med Open by Night på - der er stadig længe åbent i butikkerne til byfesten om fredagen, men det står ikke alene.

- Vi tror heller ikke rigtigt længere på, at dét at butikker har åbent længere er noget, man gider komme ind til byen og hygge sig for. Der skal noget andet til, og vi vil gerne lave et arrangement, der appellerer lidt bredere. Hvor man både kan have sin far med og sin søn på 18 år, og hvor vi kan hygge os sammen og møde dem, vi kender, forklarer Rikke Ejsenhardt, der peger på, at de unge nok hellere vil ned og høre en koncert og få en øl end til kulturnat.

- Det er et stort skridt at stoppe med Kulturnatten, som er et stort event, mange kender, men vi tror mere på den her retning, konstaterer hun.

Der er et meget stort program af aktiviteter over de to dage. De to hovednavne blandt de i alt fem koncerter er Bramsen og Michelsen, hvor man kan synge med på de største hits af Ray Dee Ohh og Tøsedrengene, og Christian Brøns.

De skal spille på en scene på Springvandspladsen, som bliver bygget op til byfesten.

Hjørring midtby har i år fået et stort løft, og der er kommet rindende vand i Strømgade. Nu får byen også et nyt, stort arrangement: En byfest, der finder sted fredag og lørdag i denne uge. Arkivfoto: Bente Poder

Man kan også opleve stunt på motocross efterfulgt af talkshow, et kæmpe sambaoptog, danseshow og ansigtsmaling, og Hjørring Dyrskue kommer på besøg og giver mulighed for, at man kan klappe en kalv, en miniature hest, en lille kanin og se en traktor.

Man kan også se på biler, knallerter og motorcykler, der bydes på gratis slush ice, og 15-20 foreninger kommer og laver stande med alle mulige aktiviteter.

Oplevelser frem for tilbud

Med byfesten skifter man også væk fra det fokus, som Open by Night har haft: At der skal være meget billige tilbud.

- Det har været tre hårde år for detailhandlen, og man kan ikke blive ved at give alt væk for ingenting. Vi vil gerne flytte fokus væk fra tilbud til oplevelser, hvor folk kan gå hygge og gå ud at spise og alt det andet, fortæller Rikke Ejsenhardt.

Hun håber på, at der vil komme mange gæster til Hjørrings nye byfest.

- Vi håber på 20.000 til 30.000 hen over weekenden, siger hun.

Med tiden håber handelschefen på, at byfesten i Hjørring kan vokse.

- Det her er version 1.0, og vi arbejder på en hel ny strategi omkring liv i midtbyen. Vi håber, den her byfest kan udvikles. I år er det to dage, men vi håber, at det kan udvikle sig til en festuge, siger Rikke Ejsenhardt.

Hele programmet med de mange aktiviteter kan læses på Hjørring Handels hjemmeside.