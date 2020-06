Folkemøde i Hjørring bliver digitalt grundet corona

HJØRRING:Hjørring er i dag, tirsdag, vært for Røde Kors Folkemøde.

Mødet bliver fortsat afviklet, men på grund af den corona-situation Hjørring og omegn befinder sig i, bliver det udelukkende digitalt for tilskuerne i aften.

Det foregår mellem 18 og 21 og kan følges via Facebook her.

Egentlig var det planen, at man kunne have deltaget både fysisk og digitalt, men nu er det altså kun online for publikummerne.

Paneldeltagerne mødes stadig på Vendsyssel Teater hvor de sammen vil sætte ord på de sociale udfordringer, der er under corona og fortsat vil være der i kølvandet på pandemien.

- Det er ikke fordi, vi skal holde det digitalt, men fordi vi mener, det er det mest ansvarlige at gøre lige nu, oplyser Ditte Goor fra Røde Kors.

Alle deltagere fra det oprindelige program er stadig med, så man kan følge debatten og også selv være en del af den - blot hjemmefra.

Lidt om programmet

Nu er den gradvise genåbning af Danmark gået i gang.

Men der er fortsat mange, der ikke kan åbne i samme tempo som resten af samfundet, og som fortsat er påvirket af krisen.

De sociale følgevirkninger som mistrivsel og social isolation er langt fra ovre, lyder det i fra arrangørerne.

- Denne tid ulig alt andet, vi har prøvet før. Imens vi alle venter på en vaccine mod Covid-19, har vi brug for en social vaccine mod de negative konsekvenser af coronakrisen. Vi skal samle alle de gode ideer og forslag til, hvordan vi hjælper de personer, der fortsat vil være påvirket af ensomhed, isolation og mistrivsel i den tid, der kommer nu. Vi har brug for handling nu, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors i Danmark.

Med folkemødet i Hjørring vil Røde Kors invitere civilsamfundet, ildsjæle og repræsentanter fra kommune og virksomheder til en fælles dialog om, hvilke løsninger vi sammen og hver især kan skabe for at hjælpe dem, der mistrives og føler sig ensomme i kølvandet på coronakrisen.

På mødet vil der blive diskuteret konkrete løsninger og initiativer. Derudover vil mødet byde på fortællinger om konkrete udfordringer og gode ideer, der allerede eksisterer i lokalområdet.

Og som en del af aftenens program vil stand-up komiker Lasse Rimmer få tilskuerne til grine, når han sætter humoristisk fokus på vores nye hverdag med corona.