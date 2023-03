Folketingskandidat genvalgt: - Lysten til politik er fortsat meget stor

HJØRRING: Mandag aften havde Venstre i Hjørring kommune generalforsamling på Tannishus i Tversted.

I tilslutning til generalforsamlingen blev Anne Honoré Østergaard genvalgt til Hjørring-kredsens folketingskandidat.

Anne Honoré Østergaard repræsenterede Venstre i Folketinget fra 2019-2022. Ved valget 1. november 2022 fik hun et rigtig flot personligt valg, men måtte forlade Christiansborg, da Venstre måtte notere en generel tilbagegang.

- Jeg er rigtig glad for den opbakning, som jeg fik ved det seneste valg, men er selvfølgelig ked af, at det ikke rakte til endnu en periode på Christiansborg. Lysten til politik er fortsat meget stor, og jeg vil bruge de kommende år på at deltage aktivt i politiske møder og diskussioner i Nordjylland samtidigt med, at jeg passer mit politiske arbejde i Regionsrådet, siger Anne Honoré Østergaard.

Formand for Venstres Kredsbestyrelsen i Hjørring, Lars Høgh er glad for, at Anne Honoré Østergaard fortsætter som kredsens folketingskandidat.

- Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen repræsenterede Hjørring-kredsen på Christiansborg i mange år. Da han forlod politik sidste år i marts, gav det os kun kort tid til at profilere Anne, inden valget blev afholdt i november. Denne gang får vi væsentlig mere tid, og jeg er sikker på, at Anne vil få et flot valg næste gang, siger Lars Høgh.