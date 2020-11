Forældre undrer sig : Hvorfor fortsætter børnepasning uændret?

Det har undret en del forældre i Hjørring Kommune, at der i de syv nordjyske kommuner med ekstra restriktioner, er skåret ned på antallet af børn på skolerne, idet børnene fra 5. til 8. klasse skal undervises hjemme, mens der i daginstitutionerne ikke er ændret på antallet af børn.

- Vi oplever en del henvendelser fra forældre, der ikke helt forstår prioriteringen, og er bekymrede for, om der er plads nok i daginstitutionerne til at holde ordentlig afstand, fortæller borgmester Arne Boelt (S).

At der ikke er lavet skrappere restriktioner i forhold til børnepasningen, hænger nok sammen med smitterisikoen, vurderer borgmesteren.

- Vi har jo ikke set, at der har været smitte af betydning i daginstitutionerne. De helt små smitter nok ikke hinanden så nemt.

Til gengæld har der været en del smitte blandt 10-14- årige, og derfor er det angiveligt grunden til, at 5. til 8. klasse er sendt hjem.

Flere kan arbejde

Marianne Toft Lyhne, der er mor til en dreng på toethalvt år i Børnehuset Bjergby, tror imidlertid på en anden forklaring.

- Det ser ud til primært at handle om ikke at ramme arbejdsmarkedet for hårdt. Derfor kører pasning af de mindste og skolegang for de mindste næsten uændret, så vi har ro til at arbejde hjemme, siger Marianne Toft Lyhne, der også har et barn i 1. klasse. Hun arbejder som udviklingskonsulent i Hjørring Kommune, og en stor del af arbejdet foregår i øjeblikket hjemme.

Formand for forældrerådet i Børnehuset Bjergby, Marianne Toft Lyhne (th). Arkivfoto: Bent Bach

Marianne har dermed ikke oplevet den store forskel før og efter den nordjyske nedlukning i torsdags.

- Bortset fra at vi helst ikke skal krydse kommunegrænsen, har det stort set ikke betydet en dyt for mig, der arbejder og bor i samme kommune, fortæller Marianne Toft Lyhne, der er formand for forældrerådet i Børnehuset Bjergby.

NORDJYSKE erfarer imidlertid, at der netop i weekenden faktisk er kommet nye skærpede retningslinjer for pasningen, hvor grupperne af børn skal være på maksimalt fem børn udendørs og tre børn indendøre, men det er endnu ikke retningslinjer, som endnu bliver efterlevet i Hjørring Kommune og der er ikke meldt noget ud til forældrene endnu.

- Det er også fysisk umuligt for fx. Børnehuset Bjergby at finde plads til at holde børnene i så små grupper. Det er der heller ikke normering til, siger Marianne Toft Lyhne.

Børnehuset huser 16 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn.