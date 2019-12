Forældrepar dømt for grov vold mod nyfødt datter - løsladt efter dom

VENDSYSSEL:En 27-årig mor og en 36-årig far er blevet idømt hver halvandet års fængsel for grov vold mod deres nyfødte datter.

Det har Retten i Hjørring afgjort, oplyser anklager Morten Sønderby.

Volden fandt sted i forældreparrets hjem i Vendsyssel perioden 4. marts til 8. maj 2018, hvor volden blev opdaget. På det tidspunkt var datteren blot to måneder gammel.

Forældreparret har siddet varetægtsfængslet siden juni 2018, og de blev derfor løsladt efter dommen, oplyser anklageren.

Volden blev opdaget af læger på sygehuset i Hjørring, efter at forældreparret selv havde taget datteren til læge, da hun pludselig ikke kunne bruge sit ene ben. Lægerne fandt dog mange skader på den få måneder gamle pige. Hun havde flere brud på skinnebenet og lårbenet, en hjerneblødning og adskillige brud på ribben.

Den lille pige blev efterfølgende tvangsfjernet.

Under retssagen har begge forældre nægtet sig skyldige, og i stedet har de skudt skylden på hinanden.

Forældreparret blev tirsdag fundet skyldig i grov vold, men samtidig frifundet for den mest alvorlige voldsparagraf i straffeloven, som de ellers var tiltalt for, og som kunne have givet op til 10 års fængsel.

Forældreparret valgte at modtage dommen, mens anklagemyndigheden nu har to uger til at overveje, om den eventuelt skal ankes.