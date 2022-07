Forbløffet udvalgsformand: De sniger den ind

HJØRRING:Claus Mørkbak Højrup, formand for Hjørring Kommunes sundheds-, ældre- og handicapudvalg, er overrasket over, at Udlændingestyrelsen ikke har orienteret Hjørring Kommune om planerne for at placere et mindre antal udlændinge uden lovligt ophold i Danmark på en landejendom udenfor Vrå, før kontrakten med Botilbuddet Norden ApS var underskrevet.

- Vores kommunaldirektør sendte en mail ud til alle i byrådet i aftes, som jeg først har skimmet her til morgen (onsdag, red.). Vi er ikke blevet hørt - vi har blot fået en høfligheds-email om, at der sker noget, oplyser Claus Mørkbark Højrup.

- Jeg synes, det er en mærkelig proces. At der ikke er nogen form for nabohøring, og at vi heller ikke politisk har fået nogen form for orientering af Udlændingestyrelsen, før beslutningen er truffet. Det virker som om, de forsøger at snige den ind. Det må du gerne citere mig for, for det er det, de gør, tilføjer udvalgsformanden, som allerede er begyndt at modtage henvendelser fra kommunens borgere.

Det klientel, som efter planerne nu skal flytte fra Sandvad til Vrå, har tidligere boet i Nordjylland. Før de i efteråret 2021 blev placeret i Sandvad, boede de i Tranum på et botilbud drevet af Fonden Station Vest.

Hver eneste gang, udlændinge med en blakket fortid skal placeres i Danmark, skaber det blæst i lokalsamfundet. Det så man i Sandvad. Og det så man, da både den tidligere borgerlige regering og den nuværende socialdemokratiske regering havde planer om at flytte det store udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland til først øen Lindholm i Stege Bugt og siden i et nedlagt asylcenter i Bagenkop på Langeland.

Begge steder blev det forpurret efter massive lokale protester, og debatten fik dengang den daværende socialdemokratiske borgmester i Hjørring, Arne Boelt, til at tilbyde at tage imod et mindre antal af de ca. 130 beboere på Kærshovedgård.

- Det husker jeg godt. Og det sagde både Venstre og Konservative i byrådet pænt nej tak til, siger Claus Mørkbak Højrup, som efter kommunalvalget i november 2021 blev udvalgsformand med partifællen Søren Smalbro i borgmesterstolen.

Nu er det dem, der skal finde et ben at stå i en debat, der allerede har tændt voldsomt op under indbyggerne i Vrå.