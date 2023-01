Forening knækkede nakken: Nu køber nabo grunden for en krone - her er planerne

VRÅ:Det var en trist dag, da KFUM-spejderne i Vrå sidste år måtte lægge sig selv i graven efter 89 års virke i stationsbyen.

Blandt årsagerne var blandt andet et forenings-hus, der var vandskadet - men nu pibler det frem med initiativer og ideer, der trods den triste baggrund kan vise sig at være gode nyheder for børn og unge i Vrå.

Per Corneliussen, der er kasserer i den selvejende institution, som råder over spejdernes hus og grund, oplyser til Nordjyske:

- Huset bliver fjernet via kommunens nedrivningspulje, og vi har besluttet at naboen - Børnenes Jord - kan købe grunden for en krone. På den måde vil det stadig være et sted, som kommer børnene til gode.

Via Hjørring Kommunes nedrivningspulje jævnes huset med jorden, og grunden købes for et symbolsk beløb af Børnenes Jord. Foto: Bente Poder

En kickstart

Børnenes Jord får med andre ord vokseværk.

- Vi er rigtig glade for, at de har tænkt på os - det åbner op for helt nye muligheder hos os, så vi kan få en lille kickstart, siger formanden for bestyrelsen, Marianne Berg Hougesen.

Og der arbejdes da også med konkrete projekter på stedet, der har den fordel, at det ligger tæt på skole og idrætscenter, ligesom byens meget benyttede Grønne Bånd skærer lige igennem.

Foto: Bente Poder

Man har i et stykke tid arbejdet på at finde midler, så den gamle legeplads på Børnenes Jord kan blive skiftet, og i løbet af foråret sættes en mindre skaterbane støbt i beton op - noget flere af byens børn tørster efter, idet den gamle gik op i limningen.

Lige i øjeblikket er Børnenes Jord og Vrå Beboer- og Erhvervsforening ved at lægge sidste hånd på en ansøgning til Realdania-kampagnen Underværker: Her søges der støtte til en gigantisk - op mod 300 kvadratmeter - beton-skaterbane, der kan placeres på den grund, som Børnenes Jord er ved at få i hænde.

Fødselshjælper

Foruden skaterbanen søges der også penge til et såkaldt tingsted, hvor børn og unge kan blive hørt - og eventuelle tvister kan blive løst face to face i stedet for at kaste med mudder på facebook, som Arne Larsen-Ledet, formand for VBE, udtrykker det.

Arne Larsen-Ledet - formand for Vrå Beboer- og Erhvervsforening. Arkivfoto: Torben Hansen

- Vi synes, at både banen og tingstedet er et godt tilbud til børn og unge i byen - og så vi sikrer, at der også er noget for de foreningsløse, siger Arne Larsen-Ledet, der beskriver VBE's rolle som fødselshjælper.

Forfatteren Carl Scharnberg gik i sin tid i brechen for børnene i Vrå. Arkivfoto: Bente Poder

Måske første sted i verden af sin slags Arne Larsen-Ledet er formand for Vrå Beboer- og Erhvervsforening og han skriver blandt andet følgende om Børnenes Jord i Vrå:

Børnenes Jord blev i 1968 skabt af forfatteren Carl Scharnberg og en flok engagerede forældre. Byens børn måtte ikke spille bold i byens park – ej heller på byens stadion, hvor de ville slide græsset af foran målet. Og ved nybyggerier blev der tænkt på veje, biler og parkeringspladser – og ikke legepladser. Børnene var glemt. Scharnberg var en dygtig debattør og skribent, og hans synspunkter blev efterhånden delt af mange. Det endte med, at lærerparret Anna og Jørgen Jensen købte et stykke jord midt i Vrå, og forærede det til byens børn. Det var nyskabende, og det endte med en legeplads, en bygge by og et hus. Det var det første sted i verden, hvor børn juridisk kom til at eje et stykke jord. Det var nytænkning – og det slog rod. Stedet blev hurtigt et frodigt samlingssted for byens børn. Scharnberg og Co lavede naturligt to læresætninger, der blev stedets værdigrundlag: ”Man ska’ gi’ tid til at ha’ det sjovt” og ”Ingen kan alt, men alle kan noget – og sammen kan vi det hele” VIS MERE

Mere på vej

Per Corneliussen har i øvrigt flere gode nyheder i ærmet til Børnenes Jord: Når fonden bag grunden nedlægges, så får Børnenes Jord også det resterende af pengekassen. Beløbet er ikke gjort op endnu, men en pæn sjat bliver det formentlig til.

Ifølge Per Corneliussen sælges grunden med den betingelse at skulle nogen i nærmeste fremtid genstarte KFUM-spejderne i Vrå, så er Børnenes Jord i en midlertidig periode forpligtet til at give spejderne husly, indtil de finder et fast sted at være.

Nu skal projektet ud over rampen .. Børnenes Jord og Vrå Beboer- og Erhvervsforening er lige på trapperne til at sende et projektforslag ind til Realdanias kampagne Underværker, idet man håber at opnå støtte til et tingsted og en gigantisk skaterbane på Børnenes Jord.

Når ansøgningen er sendt og optaget på Underværker.dk, så skal ærmerne smøges op - også af byens borgere:

- Når projektet er synligt på Underværker.dk, skal du vise, at andre bakker op om idéen. Det gør du ved at skabe opmærksomhed om projektet og få mindst 500 mennesker til at stemme på det, inden ansøgningsfristen udløber, oplyser Realdania.

Og næste ansøgningsfrist er primo februar.

Mens Tingstedet anslås til at koste omkring 200.000 kroner, vil en stor udendørs betonskaterbane løbe op i omkring 1,1 mio. kroner.

Man kan dog maksimalt få 1 million kroner til et projekt fra Underværker. VIS MERE