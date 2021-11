Forfærdelig sommer: Først mistede han sin datter, og nu har John selv kræft

John Cola Christensen har haft en forfærdelig sommer. Først mistede han sin datter efter et barskt forløb, og sideløbende har han selv skullet kæmpe for livet på grund af en kræftsygdom. Så det har været hårdt at komme gennem året for den 61-årige hjørringenser - som ellers er kendt i byen for sin store appetit på livet. Foto: Kim Dahl Hansen