Formodet brandstifter løsladt

HJØRRING: En 54-årig mand fra Hjørring er - efter at have været anholdt knapt et døgns tid - blevet løsladt igen - selv om politiet mistænker manden for at stå bag to containerbrande på kort tid i et område ved Albert Ginges Vej i Hjørring.

- Vi mistænker ham for to forhold: dels en brandstiftelse i en container fredag eftermiddag og dels en ny ildspåsættelse i en container lørdag klokken 13.46 - den ene i området ved og den anden på selve Albert Ginges Vej i Hjørring, fortæller vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

Den 54-årige blev anholdt ved knap 14-tiden lørdag eftermiddag efter en anmeldelse, der i første omgang gik på brand i en bygning, men det viste sig at være en brand i en container.

- Vi havde lørdag eftermiddag lige været i området for at afhøre den 54-årige om branden fredag eftermiddag, og bare fem minutter efter indløb meldingen om branden i containeren på Albert Ginges Vej.

Enkelttilfælde

Derefter blev den 54-årige så anholdt, men juristerne har søndag formiddag vurderet, at der ikke er bevis for, at manden kan sættes i forbindelse med begge brandstiftelserne. Så hændelserne betragtes som enkelttilfælde, og så er det usandsynligt, at en dommer ville fængsle manden, lyder forklaringen fra vagtchefen.

Derfor er den 54-årige nu løsladt.

Henrik Beck opfordrer eventuelle vidner, der måtte have set noget i forbindelse med de to containerbrande til at henvende sig med observationer.

- Vi vil meget gerne høre fra eventuelle vidner. Vi kan jo ikke have, at nogen render rundt og sætter ild til, siger vagtchefen.