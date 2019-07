Formodet narkobilist forsøgte at skille sig af med hash - men det er ikke nemt at snyde en politihund

HJØRRING: En patrulje fra Nordjyllands Politi ville tirsdag aften standse en bilist, der kom kørende på Halvorsmindevej i Hjørring.

Men inden bilisten standsede, så betjentene, at han smed noget af vinduet, som han formentlig ikke ønskede, at ordensmagten skulle få fingrene i. Betjentene havde en mistanke om, at der var tale om hash. Derfor blev der tilkaldt en narkohund, og den gjorde sig fortjent til en godbid. Hunden fik nemlig snuset sig frem til en hashklump på cirka 30 gram.

Derfor er bilisten nu sigtet for narkobesiddelse. Desuden fik betjentene en mistanke om, han var påvirket af hash eller anden narkotika, så han er også blevet sigtet for narkokørsel.

Den sigtede er en 29-årig mand fra lokalområdet.