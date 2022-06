Formodning om påsat brand: 800 elever blev evakueret

HJØRRING:Tirsdag morgen lige omkring kl. 9 afbrød brandalarmen undervisningen på Højene Skole i Hjørring og evakueringen af 8-900 elever blev sat igang.

Alt tyder på, at der er tale om en påsat brand på et af skolens toiletter, fortæller skoleleder Michael Harritslev.

- Vi har et alarmanlæg, der automatisk sender besked til brandvæsnet og som også registrerer, hvor på skolen branden er. Der kan vi hurtigt se, at der er tale om et toilet tæt på skolens kantine, og da vi så kommer derind kan vi se, at der er ild i en affaldsspand og kraftig røgudvikling, fortæller skolelederen, der dog hurtigt kunne se situationen komme under kontrol.

- Alt forløb forholdsvis udramatisk. Personalet agerede professionelt og alle kom ud fra skolen i god ro og orden, og det ser heldigvis ikke ud til, at der er sket de store skader efter branden. Men det er bestemt dramatisk, at nogen tilsyneladende har truffet beslutningen om at sætte ild til skraldespanden - for sådan nogen sker altså ikke bare af sig selv. Det er voldsomt, at nogen kan finde på den slags. Det er ubehageligt, siger skolelederen.

Skærpet opmærksomhed

Efter en mindre pause fortsatte undervisningen som planlagt, og skolen har underrettet elevernes forældre om episoden via platformen Aula, hvor man også konstaterer, at der er tale om en påsat brand.

Michael Harritslev håber, at der er tale om en enkeltstående ubehagelig begivenhed, men vil alligevel holde ekstra øje med skolens arealer den kommende tid.

- Jeg har slet ikke noget belæg for at sige, at det her sker igen om lidt. Det tror jeg ikke, det gør, men der vil være skærpet opmærksomhed på, at der har været en rigtig uheldig episode og for en sikkerheds skyld vil gangvagterne holde ekstra øje rundt om hjørner og i rum, vi normalt ikke kommer så meget i, fastslår han.

Flere scenarier

Hos Nordjyllands Politi er vagtchef Karsten Højrup mere tilbageholdende med at drage konklusioner.

- Der kan være flere scenarier: Nogen kan måske have røget på skolen - selvom man selvfølgelig ikke må - og smidt et skod i skraldespanden, der så har antændt den. Der kan også kan være nogen, der forsætteligt har sat ild til noget papir. Det skal vi nu have undersøgt, lyder det fra vagtchefen.

- Det er selvfølgelig en alvorlig sag, som også følges op i forhold til forebyggelse, så der ikke sker noget lignende igen, fastslår han.