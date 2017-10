Fornem pris til robot fra Hjørring

HJØRRING: Intelligent Marketing fra Hjørring, der producerer opstregnings-robotten Intelligent One, vandt tirsdag Diras Automationspris, der blev uddelt på HI Messen i Herning. Prisen blev givet til en virksomhed, "der har skabt eller fastholdt produktion i Danmark gennem udvikling eller automatisering baseret på robotteknologi på en banebrydende måde, der muliggør nye produktions­metoder eller nye produkter".

Tre virksomheder var nomineret til prisen, og det var altså den nordjyske, der stak af med palmer og laurbærkrans.

I begrundelsen for at give prisen til Intelligent Marketing, skriver juryen bag prisen følgende:

- Juryen har valgt Intelligent Marking som årets prismodtager for udviklingen af en innovativ opstregningsrobot. Personerne bag robotten er ikke roboteksperter, derimod har de igennem et skoleprojekt identificeret et potentiale for automatisk opstregning af sportsbaner. Ved at inddrage de rette partnere er det lykkedes på kort tid at overkomme en række tekniske udfordringer fra dårlig GPS-dækning og ujævnt underlag. Teknologien har allerede vist sit globale kommercielle potentiale til gavn for kundernes produktivitet og kvalitet. Teknologien inspirerer til tilsvarende løsninger for andre markeder som for eksempel automatisk opstregning af veje med afledte effekter i øget produktivitet og trafiksikkerhed, fortalte Märtha Rehnberg, fra organisationen Dare Disrupt.

Robotten kan ikke alene strege baner op langt mere præcist, end den lokale stadioninspektør kan med sin stregmaler, den kan også gøre det meget hurtigere. En bane til amerikansk fodbold tager 20-30 timer at strege op manuelt, Intelligent One kan gøre det på omkring 2½ time. Samtidig med, at den bruger mindre farve til det.

Projektet begyndte oprindeligt som et skoleprojekt i innovation for HHX-klasserne på Hjørring Handelsskole, og er altså ikke udsprunget af et teknisk miljø. Undervejs løb folkene bag også ind i nogle problemer med GPS-nøjagtigheden på steder, der ligger langt fra alfarvej, men hurtigt arbejde fik Intelligent One tilbage på sporet, hvor den altså nu har fundet vej til en fornem pris.