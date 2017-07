Forpagter stopper i Restaurant Svanelunden

HJØRRING: Restauratør Stig Bjørn Olesen har opsagt forpagtning af Restaurant Svanelunden i Hjørring. Og med mindre, der viser sig en ny forpagter inden årsskiftet, lukker Restauration Svanelunden. Serapion - der ejer stedet - arbejder dog lige nu intensivt på at finde en afløser.

Stig Bjørn Olesen har fået nyt job som tjenerfaglærer på Tech College Aalborg 1. august.

- Og derfor vil mit virke i Restaurant Svanelunden fremadrettet være begrænset.

- Det får selvfølgelig den betydning, at vores a la carte restaurant kun vil være tilgængelig for frokost, aften og weekendbrunch til og med udgangen af oktober 2017. Så alle de gæster, der har et gavekort til Restaurant Svanelunden har mulighed for at anvende det. Vi fortsætter med selskaber, kurser og konferencer samt levering af "Mad ud af Huset" året ud. Alle der har indbetalt depositum for fester og arrangementer i 2018 og 2019 får deres penge tilbage, oplyser Stig Bjørn Olesen.

- Det vil stadig være det faste team, restaurantchef Michael Rønne Sørensen, køkkenchef Per Møller og souschef Jonas Kristiansen, som vil stå for den daglige drift. De er dygtige og stabile medarbejdere med store kompetencer, som jeg med sikkerhed ved kan klare de nye udfordringer og opgaver til alles tilfredshed.

- Jeg håber inderligt der kommer en ny forpagter til Restaurant Svanelunden. Jeg ved, jeg med sikkerhed kan overdrage en velfungerende og velrenommeret restaurant med et entusiastisk og inspirerende personale, der står for at levere mad og service af høj kvalitet til alle vores gæster.

Stig Bjørn Olesen tilføjer, at det for ham har været seks inspirerende og lærerige år i Restaurant Svanelunden.

- Men når det er sagt, var det ikke gået uden mine på alle måde fantastiske medarbejdere. Vi har haft et samarbejde gennem årene, der for os alle har gjort vores virksomhed til en suveræn arbejdsplads, hvor vi har følt os som en lille familie. Derfor er det bestemt også med stor vemod, jeg har taget denne beslutning.