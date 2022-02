Forsker: Det er nemmere at identificere sig med afdød gynækolog end med de mange ofre

I en længere periode fra 1965 og frem til 1990 blev der på sygehuset i Hjørring begået seksuelle overgreb mod en række af nordjyske kvinder. Overgrebene blev angiveligt begået af en i dag afdød gynækolog. Sagerne kom først til offentlighedens kendskab, da en kvinde i december 2021 fortalte om et overgreb, der fandt sted i 1985. På baggrund af hendes fortælling åbnede den nuværende ledelse for sygehuset en større undersøgelse. Det førte til, at 19 kvinder to måneder senere havde henvendt sig med fortællinger om krænkende adfærd. Samtidig stod det også klart, at der formentlig derudover er et stort mørketal af kvinder, der ikke har ønsket at give sig til kende. Foto: Henrik Bo