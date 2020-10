Forskere fra hele verden forsøger at redde ålen

I 1923 fandt en dansker ud af, at ålen gyder i Sargassohavet ... det kunne være sjovt, hvis vi kan begynde at opdrætte ål i aquakulturer i 2023, 100 år efter, siger forskningsleder Jonna Tomkiewicz (t.v.), som her ses sammen med en af de mange forskere, der arbejder i Hirtshals. Den lille tank til venstre indeholder et par hundrede små ålelarver, som de arbejder på at holde liv i så længe som muligt. Foto: Lars Høj