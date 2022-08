Forskerpark udbygges for 36 mio. kr.

HIRTSHALS:Nordsøen Forskerpark i Hirtshals udvides for 36 millioner kr., og det nye byggeri skal gøre plads til udflytningen af to uddannelser fra Danmarks Tekniske Universitet/DTU.

Første spadestik til det nye byggeri i Hirtshals tages på tirsdag 9. august.

Den første dialog mellem Nordsøen Forskerpark og DTU omkring flytning af to af DTU’s universitetsuddannelser til Hirtshals blev taget for mindre end et års siden.

Siden har projektet taget fart, og der er nu underskrevet en aftale mellem parterne som betyder, at der skal opføres en ny undervisningsbygning til formålet. Med forventning om at have bygningen klar til studiestart i efteråret 2023.

Nordsøen Forskerpark står for byggeriet af den nye undervisningsbygning på 1.414 kvadratmeter.

Bygningen placeres i umiddelbar sammenhæng med DTU’s eksisterende faciliteter i Forskerparken. Bygningen skal rumme op til 75 samtidige studerende fra den nytilkomne kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi samt diplomingeniøruddannelsen inden for Fiskeriteknologi.

- Vi er naturligvis begejstrede for, at DTU vælger at flytte to fiskerirelaterede universitetsuddannelser til Hirtshals og Nordsøen Forskerpark, hvilket blot underbygger den positive udvikling vi er inde i. Nu er det vores opgave at skabe de bygningsmæssige rammer for, at de kommende studerende og undervisere vil finde det attraktivt at studere og arbejde heroppe, siger direktør Karl Henrik Laursen fra Nordsøen Forskerpark i pressemeddelelsen.