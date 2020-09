Forslag: Færre omstridte møller ved Hjortnæs II

STENUM:I 11. time foreslår Hjortnæs Møllelaug at reducere det omstridte mølleprojekt Hjortnæs II fra otte til seks møller. De to møller, der fjernes, ligger tættest på Stenum. Til gengæld bliver de seks møller af typen V 136, som er næststørste mølletype.

- Det er økonomisk på grænsen til at være rentabelt med seks møller v 136, men vi er nødt til at komme kommunen i møde. Det skal ikke skorte på velvilje fra vores side, siger Søren Pedersen, formand for Hjortnæs Møllelaug.

Hjørring Byråd afgøre onsdag aften, om man skal sende mølleprojektet i høring. Noget tyder på et byrådsflertal i mod planerne. I så fald dør projektet i sin nuværende form.

En tidligere modstander, næstformanden i teknik- og miljøudvalget, Carsten Andersen (S) har ændret holdning. Han har kritiseret tidligere forhold på grund af møllernes harmoniforhold på 1:1, 80, men kan leve med V 136's harmoniforhold på 1.1,66. Harmoniforholdet er forholdet mellem vingernes længde og mølletårnets højde, hvilket har afgørende betydning for møllens udseende i landskabet.

- Jeg synes, at det er klogt af dem at tilpasse projektet, så jeg vil stemme for at sende det i høring, siger Carsten Andersen.

- Kommuneplanen tillader ikke et et harmoniforhold på 1.1, 66, men så må man arbejde for en lokalplansændring.

Formanden for tenik- og miljøudvalget, Søren Smalbro (V), vurderer, at det vil være nødvendigt at udarbejde et VVM-tillæg med blandt andet nye visualiseringer.

- Forslaget om seks møller er ikke beskrevet i den VVM-redegørelse, som forvaltningen har bedt møllelauget udarbejde, men det kan det blive, hvis byrådet sender det ud i høring. Det er jeg tilhænger af, siger Søren Smalbro.

Rebecca Rasmussen er nabo til en af vindmøllerne og har været kritiker af projektet fra starten.

- Det ændrer ikke min holdning. Vi skal fortsat bo op og ned ad møllerne. Mange i Stenum bliver stadig ramt. Jo mere, man kan skærme Stenum, jo bedre, siger Rebecca Rasmussen.