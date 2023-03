Forslag samler alle store elever på én skole: - Det vil give kaos

HJØRRING:Giver det mening at lave en fælles overbygningsskole, som samler alle elever fra 7. -9 klasse og måske også 10. klasse på en fælles skole i Hjørring by? Den foreslåede placering af en sådan skole ville formentlig blive Muldbjergskolen på Skolevangen midt i Hjørring.

Der var egentlig et konservativt forslag, som poppede op allerede i den kommunale valgkamp i 2021 og senere i efterårets budgetforhandlinger. Men nu tyder det på, at forslaget skal undersøges nærmere.

I hvert fald har et flertal i Hjørring kommunes Børne, Fritids og Kulturudvalg (BFU) bedt kommunens forvaltning undersøge forslaget nærmere.

- Det er ikke et forslag, jeg er specielt begejstret for, men det fortjener alligevel at blive undersøgt nærmere, siger udvalgsformand Gry Bruun Nielsen (R).

I praksis ville det betyde, at overbygningseleverne fra skolerne i Højene, Bagterp og Lundergård skulle tage turen op på Muldbjergskolen, som angiveligt skulle bygges om for et større millionbeløb for at rumme flere hundrede elever i en fælles overbygningsskole.

En fælles overbygningsskole skulle angiveligt placeres på Muldbjergskolen Arkivfoto: Hans Ravn

- Vores vision er, at det kunne skabe et meget stærkt fagligt miljø, eksempelvis med en mere markant specialisering mod bestemte uddannelser. Samtidig vil placeringen på Skolevangen - tæt på uddannelsesinstitutionerne - skabe en mere naturlig overgang til ungdomsuddannelserne for de unge mennesker, siger gruppeformand Per Møller (K).

Per Møller (K) mener, at en fælles overbygningsskole vil kunne give et stærkt fagligt miljø og en mere naturlig overgang til ungdomsuddannelserne. privatfoto

Der kan måske også være en økonomisk gevinst ved, at man i højere grad kan opnå "fyldte" klasser med det maksimale antal elever i hver klasse på en fælles overbygningsskole.

Det vil give kaos

Socialdemokratiet vender imidlertid på forhånd tomlen ned:

- Det vil give kaos med alle de elever, der skal transportere sig gennem byen. Jeg mener ikke, at Muldbjergskolen er gearet til sådan en udvidelse, som det vil kræve, og så vil det også være et tab for skolerne at miste deres overbygninger, hvor de små elever kan spejle sig i de ældre elever, siger udvalgsmedlem Sven Bertelsen (S).

Han mener også, at det vil skabe ulighed i kommunen, fordi det kun er eleverne i Hjørring by, der skal samles på én skole.

- Jeg medgiver, at det kan blive en udfordring med lang transport for en del af elever i byen, men lad også nu se en nærmere analyse af ideen, siger Per Møller.