Politiet løb efter: Forsøgte at stjæle håndsprit fra sygehuset

HJØRRING:Mandag aften kom en 23-årig mand ind på Regionshospital Nordjyllands afdeling i Hjørring og forsøgte at stjæle en liter håndsprit fra kantinen. Det oplyser politikommissær Michael Karstenskov fra lokalpolitiet i Hjørring.

En sygeplejerske på stedet opdagede tyveriet og henvendte sig til to lokalbetjente, der var på stedet. De løb efter manden og pågreb ham.

Da betjentene konfronterede manden, erkendte han tyveriet. Han kan nu se frem til en bøde.

Efter de seneste ugers coronavirus-begivenheder har der været lignende tyverier andre steder i Danmark. Derfor understreger Michael Karstenskov, at denne type tyverier både er uacceptable og egoistiske.

- Vi skal alle passe på sundhedspersonalet, fordi de skal passe på os. Og håndsprit er et af de midler, vi kan bruge til at beskytte hinanden med, siger Michael Karstenskov, som samtidig roser de to betjente for deres håndtering af situationen.

Ifølge Michael Karstenskov havde den 23-årige mand ikke noget ærinde på sygehuset, og derfor tyder det på, at tyveriet var planlagt.