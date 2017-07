Forsvar og held har været nøgleord

HJØRRING: Det danske landshold har sat nationen på den anden ende, efter de søndag besejrede de tyske Europamestre igennem 22 år og bookede en plads i semifinalen imod Østrig.

Fra sin plads i hjemmet og ved Dana Cup har træner for Fortuna Hjørring, Brian Sørensen, der igennem mange år har været en stor fortaler for udvikling i kvindefodbold, fulgt holdet, der også har hele otte nuværende eller tidligere Fortuna-spillere med i truppen.

Landsholdet har ellers ikke haft den bedste optakt til turneringen med skader på flere nøglepositioner, og undervejs i turneringen har to forsvarsspillere også måttet give fortabt på grund af skader - heriblandt forsvarsklippen Janni Arnth, der spillede i Fortuna Hjørring fra 2007 til 2014.

- Og alligevel så synes jeg faktisk, at det er defensiven, der har været allermest imponerende. De har stået flot på trods af, at vi flere perioder har været under stort pres, og hvor de bare har måttet parere. Alligevel er det langt hen ad vejen lykkedes for dem at holde modstanderne væk fra de helt store, åbne muligheder. Og det synes jeg er flot med den opstart og de problemer, de har haft, siger Brian Sørensen.

Nu venter Østrig i semifinalen - de besejrede Danmark med 4-2 i en testkamp op til EM, hvor deres presspil kom bag på danskerne.

- Det er en meget hård måde at spille fodbold på, og de var også igennem forlænget spilletid i kvartfinalen, så det må have sat sine spor. Men danskerne har selvfølgelig også måttet knokle meget. På dette tidspunkt er det mere tilfældighedernes spil, men Danmark har allerede haft en del af det fornødne held, der skal for at komme langt i en slutrunde, og man kan håbe, at det er tilfældet endnu engang, siger han.