Fortuna delte med ærkerivaler

Status quo i topkampen efter stor underholdning i Hjørring

HJØRRING: Det var så absolut en topkamp værdig, da Fortuna Hjørring søndag spillede uafgjort mod ærkerivalerne fra Brøndby. Det var nemlig en kamp med masser af god fodbold og store målchancer, og resultatet betyder, at Brøndby stadig er i front i 3F-Ligaen med to point - de to hold mødes i en afgørende mesterskabskamp i sidste spillerunde 17. juni.

Ganske som ventet kom Fortuna Hjørring mest aggressivt ud til opgøret - to point efter sjællænderne efter grundspillet, så var det Fortuna, der skulle bruge de tre point - og det gav hurtigt udbytte. En fremragende frisparksbold fra finske Nora Heroum sejlede fra midten af banen over i den fjerne ende af feltet, og her kom forsvarsspilleren Laura Frank løbende, satte panden på og placerede bolden i nettet via indersiden af den nærmeste stolpe.

Laura Frank spillede i det hele taget en stor kamp med adskillige flotte indgreb i defensiven.

Men som ventet kom Brøndby mere frem og kom også tæt på en udligning, da Simone Boye Sørensen kom først på et hjørnespark og flugtede mod mål, men den blev blokeret på stregen.

Brøndbys mere offensive tilgang gav dog også muligheder i den anden ende, hvor Fortuna var gode til at finde rummene i Brøndby-defensiven - en dybdebold var tæt på at give en friløber til Frederikke Thøgersen, men Nina Pedersen kom tilbage med en stærk tackling.

I anden halvleg kom Brøndby endnu mere frem, og allerede tidligt i halvlegen var Fortuna heldige, da Stine Larsen flugtede over på et indlæg fra højresiden.

Kort efter måtte Frederikke Thøgersen agere redningskvinde, da Julie Tavlo Pedersen headede et hjørnespark mod mål, men efter b62 minutter gik den ikke længere. Nanna Christiansen opsnappede en bold omkring midtercirklen og kunne tage turen mod mål, hvor hun sikkert udplacerede Maria Christensen.

Korr efter fik Fortuna muligheden for at slå tilbage, men Kathrine Larsen i Brøndby-målet kom op med en flot fodparade på skuddet fra Tamires di Britto.

Fortuna fik endnu en god mulighed med godt et kvarter igen, da Signe Bruun fint fandt Florentina Olar i dybden, men hendes afslutning gik lige forbi den fjerne opstander.

Med få minutter igen gik Maria Christensen fejl af et hjørnespark, men Brøndby fik ikke udnyttet muligheden. Kort efter gjorde keeperen så skaden god igen, da han fint reddede halvflugtningen fra indskiftede Maria Hovmark.