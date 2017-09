Fortuna får let pokalmodstander

FODBOLD: Fredag blev der trukket lod forud for tredje runde af kvindernes pokalturnering i fodbold. Den står på udfordringer for de mindre Aalborg-hold, mens Fortuna Hjørring er storfavoritter til at gå videre.

Nordjyllands flagskib indenfor kvindefodbold skal nemlig op mod 1. divisionsholdet Næsby for at avancere i Kvindepokalen. Dermed ser det overskueligt ud for vendelboerne, der slog Mejrup med de imponerende cifre 20-2 for at gå videre til tredje runde.

Kvindeserieholdet fra AaB skal møde 3F Liga-holdet VSK Aarhus på hjemmebane. Dermed står AaB igen til at møde et hold fra landets bedste række, efter modstanderen Vejle blev taberdømt i anden runde. Aalborg Freja, kvindeserie vest, tager hjemme imod Varde fra landets bedste række efter at have slået Aarhus 1900 ud.

Kampene spilles i løbet af uge 44.