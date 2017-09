Fortuna fik sikker sejr i Ballerup

BALLERUP: Der var ikke meget modstand, da Fortuna Hjørring lørdag eftermiddag var på besøg hos Ballerup-Skovlunde. 1-6 lød slutcifrene på, da kampen blev fløjtet af.

Det var Fortuna, der kom planmæssigt foran allerede efter 17 minutter ved Signe Bruun, inden Simone Skovgaard lidt overraskende udlignede for BSF små ti minutter senere.

Fortuna var dog stærkes, og Sarah Dyrehauge og Tamires stod sørgede med to mål for en pauseføring på 1-3.

I anden halvleg løb BSF tør for kræfter, og først udbyggede Janelle Cordia føringen, inden Tamires med to mål mod slutningen fik sig et hattrick - det sidste mål i øvrigt sat ind på straffespark.

En sikker sejr for Fortuna, der dermed holdt fast i sin føring i 3F Ligaen.

Fortunas næste kamp er tirsdag, hvor nordjyderne gæster Mejrup GU i kvindernes Landspokalturnering.